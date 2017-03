Moussa Sy fait la leçon au Président Sall: « Travailler à consolider la démocratie du Sénégal, c’est ça le rôle du président de la République»

«Nous devons, chaque jour que Dieu fait, travailler à ce que la démocratie, au Sénégal, se consolide. C’est ça le rôle du Président Macky Sall. On ne doit pas faire moins que la Gambie avec l’avènement d’Adama Barrow.



On ne peut pas aller aujourd’hui en Gambie, faire des leçons, rétablir l’ordre constitutionnel et ensuite, le verdict des urnes, et qu’au même moment au Sénégal, on nous dise qu’on ne veut plus voir d’opposants, qu’on n’accepte pas la contradiction. Pour un président qui est né après les indépendances et qui est bien élu, ça pose problème», a soutenu, dans les colonnes de Vox Populi, le leader du mouvement Appel national pour la citoyenneté (Anc).



Et d’ajouter: «Si on ne fait pas attention, ça va continuer et l’image du Sénégal va se détériorer. Chercher coûte que coûte à faire marquer le pas à tout le monde, à anéantir tout le monde, à humilier tout le monde, ça ne passera pas parce que Dieu ne l’acceptera pas. Notre démocratie doit être vivante».



jotay.net