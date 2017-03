Moussa Taye, Conseiller politique de Khalifa Sall: "Serigne Bassirou Guèye est devenu tristement célèbre pour n'avoir été que le procureur de Macky Sall"

Les proches de Khalifa Sall ruminent leur colère après la sortie hier, du procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Moussa Taye, conseiller politique du maire de Dakar s'indigne et parle de violation de la loi. "Il a parlé du secret de l'instruction, alors que de n'est pas son rôle. Il a condamné Khalifa Sall, alors qu'il n'est pas le juge. Plus grave encore, il a déformé les propos du DAF de la ville de Dakar pour le mettre en mal avec l'opinion et avec Khalifa Sall", soutient-t-il.



"Son discours creux et vide prouve à suffisance qu'il est à la solde de l'Exécutif", fait remarquer M. Taye. Lors de son face-à-face avec les journalistes, Serigne Bassirou Guèye a prévenu qu'il ne tolérerait pas qu'on s'attaque à lui ou à la Justice.



Moussa Taye estiment que ces "menaces" ne passeront car, "chaque fois que nous constatons des manquements dans le fonctionnement de la justice, nous le dénoncerons parce que nous sommes des citoyens libres, et le procureur n'est pas au dessus de la loi".



"S'il ne fait pas son rôle, je le rappellerai à chaque que de besoin", insiste-t-il. Avant de souligner: "il me rappelle le personnage type de Villefort, Substitut du Procureur du roi dans Le Comte de Monte Cristo. Ce procureur du roi dont le rôle est de répondre au délibérât du roi. Aujourd'hui, Serigne Bassirou est devenu tristement célèbre pour n'avoir été que le procureur de Macky Sall".