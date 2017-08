Moussa Taye : «Mame Mbaye Niang étale son ignorance au grand jour, mais surtout son intolérance »

Le constat est unanime chez l’opposition concernant les résultats des élections législatives du 30 juillet 2017. Ils dénoncent un hold-up électoral et une désorganisation mais aussi des irrégularités et des manquements « graves », des « violations délibérées » de la loi électorale. C’est du moins l’avis de Moussa Taye.



Selon le conseiller politique de Khalifa Sall, il ne serait pas sérieux de s’aventurer à analyser "les résultats des élections législatives du 30 juillet dernier en les sortant du contexte dans lequel elles ont été organisées, j’allais dire désorganisées" . Il considère ainsi que les résultats ne reflètent pas la volonté populaire.



Déçu de « l’incompétence » du ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, il regrette la « complicité » de l’Administration territoriale et « l’inefficacité inquiétante » de la Commission électorale nationale autonome (CENA).



En réponse au ministre de la Jeunesse, Moussa Taye de rétorquer: « Mame Mbaye Niang étale son ignorance au grand jour, mais surtout son intolérance. Si c’est parce que ces derniers ont perdu qu’ils ne doivent plus s’opposer, c’est vraiment faire preuve d’une vacuité scientifique.



En démocratie, les minorités d’aujourd’hui sont les majorités de demain. En démocratie, s’opposer est même plus noble que gouverner. Que l’obligation de plaire ne pousse pas certains à dire des inepties. Je lui enverrai quelques lectures politiques (Rire)« .