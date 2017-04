Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall « Il n’y a aucun antagonisme entre Khalifa et ses avocats »

Entre le maire de Dakar et ses conseillers, il n’y a aucun nuage. C’est la précision que le conseiller politique de Khalifa Sall, Moussa Taye a faite hier, suite à des informations selon lesquelles ce dernier aurait piqué une colère, après que ses avocats ont écrit au Président Sall.



Selon M. Taye, cette lettre a été écrite par les avocats en rapport et en accord avec Khalifa. Il n’y a aucun antagonisme entre ce dernier et le pool d’avocats. Cette lettre est une interpellation pour mettre le président de la République devant ses responsabilités.



C’est pour lui rappeler que nos détenus sont victimes d’une dune double injustice. D’abord, le principe de libre administration des Collectivités locales reconnu par la loi fondamentale en son article 102 et par l’article 1er du code général des Collectivités locales a été violé par la constitution de partie civile à travers l’agent judiciaire de l’Etat. Ce dernier n’a absolument rien à faire dans cette procédure. L’Etat du Sénégal n’a subi aucun préjudice.



Ensuite c’est le sacro-saint principe de la présomption d’innocence qui est violée par le réquisitoire sans précèdent du procureur, bras armé de l’Etat, par la divulgation des procès-verbaux de police dans les journaux reconnus comme proches du pouvoir, par la déclaration irresponsable du Premier ministre devant l’Assemblée nationale, sans oublier toutes les inepties et contre-vérités racontées par des gens du pouvoir.



Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d’interpeller le président. Nous l’avons déjà dit dans un communiqué, nous faisons entièrement confiance à nos avocats, a-t-il éclairci.



