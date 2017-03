Moussa Tine: "Macky Sall est traumatisé par la défaite de la mouvance présidentielle..." "Macky Sall m'a envoyé auprès de Khalifa Sall pour le convaincre de renoncer à sa candidature aux législatives de 2017 et la présidentielle de 2019", a lâché le leader de l'Alliance Penco, Moussa Tine lors de l'émission "ça me dit mag" de la 2stv, animé par Pape Alé Niang.

Le leader de l'Alliance Penco, Moussa Tine a lâché une bombe qui a fini de corroborer les suspicions de beaucoup de Sénégalais. Invité de l'émission "ça me dit mag" de la 2stv, animé par Pape Alé Niang, l'ancien directeur de l'Entente Cadakar a révélé avoir été porteur d'un message du président de la République auprès du maire de Dakar, Khalifa Sall.



Avant de lancer la bombe à déflagration. "Macky Sall m'a envoyé auprès de Khalifa Sall pour le convaincre de renoncer à sa candidature aux législatives de 2017 et la présidentielle de 2019", a confié le leader de l'Alliance Penco sur le plateau de 2stv. C'est dire que le Président Sall est "traumatisé" par la défaite de la mouvance présidentielle aux dernières élections locales à Dakar face à la coalition Taxawu Ndakaru. Macky Sall ne veut pas perdre la capitale qui regorge le plus d'électeurs à l'exception du département de Pikine aux prochaines échéances électorales.



D'après Moussa Tine, le maire de Dakar est victime de son refus d'accéder à la requête du président Macky Sall. A l'en croire, l'histoire de la Caisse d'avance n'est qu'un prétexte fallacieux pour écarter un redoutable adversaire politique. Mais, s'empresse-t-il de préciser que "c'est peine perdue pour le Président Macky Sall, s'il pense ainsi avoir écrasé un adversaire politique".



Le leader de l'Alliance Penco annonce également la reprise imminente des tournées politiques entamées par Khalifa Sall.



