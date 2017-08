Moussa Tine : "On ne peut pas accepter de voir un député en prison"

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2017 à 22:09

Après les avocats de Khalifa Sall qui ont demandé au Doyen des juges une « main levée immédiate du mandat de dépôt » qu’il a décerné à leur client, c’est au tour de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal de dénoncer l’emprisonnement du député Khalifa Sall.

Face à la presse à cet instant, la coalition Mankoo Taxawu Dakar exige la libération du maire de la capitale. « On ne peut pas accepter de voir un député en prison. C’est inadmissible« , dénonce Moussa Tine, membre de la coalition.

Poursuivant, Malick Gackou et Cie s’appuient sur l’immunité parlementaire de Khalifa Sall pour demander à la justice de le libérer pour qu’il puisse assister à l’ouverture de la séance plénière à l’ Assemblée nationale.





http://www.lateranga.info/

