Moussa Tine désigné Président du parti AD Pencoo pour 4 ans, Alioune Sow et Bassirou Ndiaye exclus

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2017 à 17:52

L’Alliance Démocratique Pencoo, qui s’est réunie en congrès ordinaire, le 20 mai 2017, à Thiès en présence du SEP et des représentants des départements, a pris la principale résolution de désigner Moussa Tine, comme Président du Parti l’Alliance Démocratique Pencoo pour un mandat de 4 ans



Le congrès considérant la situation sociale, économique et politique du pays et la déception grandissante de nos concitoyens à l’encontre du pouvoir actuel, donne mandat au président pour travailler à la consolidation de l’unité de l’opposition et à rendre effective la dynamique d’une liste unique, seul gage pour assurer une alternance parlementaire et garantir une gouvernance partagée », a renseigné le parti AD Pencoo à Leral.net. « Le congrès a désigné M. Moussa TINE, Président du Parti pour un mandat de 4 ans; Il donne mandat au nouveau président pour désigner les autres membres du bureau politique, conformément aux nouveaux textes.Le congrès considérant la situation sociale, économique et politique du pays et la déception grandissante de nos concitoyens à l’encontre du pouvoir actuel, donne mandat au président pour travailler à la consolidation de l’unité de l’opposition et à rendre effective la dynamique d’une liste unique, seul gage pour assurer une alternance parlementaire et garantir une gouvernance partagée », a renseigné le parti AD Pencoo à Leral.net. Le Congrès a aussi approuvé et félicité le bureau politique pour toutes les initiatives prises dans le sens de favoriser l’unité de l’opposition tant dans le cadre de << Initiative 2017>> que de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal. "Le congrès donne mandat au bureau politique et au président, dans le cadre des négociations pour la mise en place de listes de coalition de l’opposition, à prendre toutes dispositions pour l’investiture des membres du parti tant au niveau national que départemental. Enfin, le congrès a approuvé la décision du comité central, statuant sur une proposition des délégués de Dakar, d’exclure les sieurs Alioune SOW et Bassirou NDIAYE pour manquement à la discipline et actes de nature à compromettre l’image et les intérêts du parti".

