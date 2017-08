Moussa Tine, membre de Mankoo Taxawu Senegaal : « La question est complexe, parce qu’on ne sait pas comment établir le statut »

Membre de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, Moussa tine se prononce sur le débat autour du statut du chef de l’opposition, et surtout sur l’aspect technique.

« La question est complexe, parce qu’on ne sait pas comment établir le statut du chef de l’opposition. Elle est compliquée, parce qu’on ne sait pas comment prendre en compte la question des coalitions.



Le Parti démocratique sénégalais est allé aux élections avec une coalition, et dans ce cas-là, comment on fait la représentation de ce parti ? C’est une question très compliquée », indique Moussa Tine.



Et de poursuivre : « il nous faut préciser le statut du chef de l’opposition et prendre en compte la question des coalitions ».



Selon lui, le débat a été posé, mais il n’a pas été tranché. « en 2001, le Parti socialiste avait certes plus de voix, mais l’Alliance des forces du progrès (afp) avait plus de sièges, parce qu’elle avait gagné le département de Nioro », rappelle le président de l’Alliance démocratique péencco (Adp).



Sur sa lancée, Moussa Tine, par ailleurs ancien n°2 de l’Alliance jel-jel, de marteler : « il faut que dans les textes, on assume. C’est quoi le chef de l’opposition ? Il faut préciser ce qu’est chef de l’opposition et qui, incarne le chef de l’opposition, et prendre en compte les coalitions.



Est-ce qu’une coalition peut-être chef de l’opposition ? Et deuxième chose, être chef de l’opposition, c’est en termes de voix ou en termes de représentativité ? ».





Voxpopuli