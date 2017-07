Moussa Toure, Cet/Jariñ Sa rew : "Cette élection est la plus calamiteuse de l’histoire du Sénégal" Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2017 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Cet/Jariñ sa Rew n’a pas du tout raté le gouvernement lors de son rencontre avec ses militants à Tambacounda. Moussa Touré dit avoir constaté beaucoup d’impair et d’imperfection et qualifie les tenants du régime d’inaptes qui manquent d’expérience et d’intelligence. D’après Moussa Touré une élection n’a jamais été mal organisée dans l’histoire du Sénégal.



Une situation qui met le Sénégal au-devant de la scène jusqu’à être la risée de tous les pays du monde. «C’est vraiment dommage pour un pays qui a toujours été un fleuron en tout, surtout en matière de ressources d’humaines », dit-il pour haranguer les militants avant d’appeler à «la démission du ministre de l’intérieur ».



Pour les carences du scrutin, Touré soutient qu’il a été le premier à proposer le recours aux récépissés. Toutefois il dit être contre l’utilisation du permis de conduire et du passeport car « c’est des moyens très facile pour la fraude».



Pour le report des élections, l’ancien ministre n’est pas du tout d’accord et fait appel à un respect du calendrier républicain. Touré dit appeler de toutes ses forces pour sauver le soldat Macky. "Il ne faut pas le laisser aller en perdition et entraîner avec lui tout le Sénégal".



Selon toujours lui, le Président veut verser dans la vantardise en voulant être le Premier pays à disposer les cartes biométrie. « C’est un engagement hâtif car le Sénégal n’était pas en mesure de subir ce permutation puisqu’il est à la croisée des chemins de deux élections, législative et présidentielle », souligne Moussa Touré.



(Nd. R. Thiane Avec Le Quotidien)

