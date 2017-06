Moussa Touré : «Ma part de vérité sur l’échec de la candidature d’Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l’Union africaine »

Dans cette interview en grand format presque économique, Moussa Touré, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan d’Abdou Diouf d'avril 1990 d’avril 1991 apprécie les performances de l'économie sénégalaise créditée d’un taux de croissance de plus 6% depuis 2015 ainsi que le rythme d'endettement du Sénégal.



Le leader du parti «Cet jarin sa ma rew» a aussi évoqué la diplomatie sénégalaise avec l’échec de la candidature d’Abdoulaye Bathily à la commission de l’Union Africaine, sans oublier de brosser le débat agité par certains intellectuels sur la nécessité d'une sortie du Franc CFA?



