Moussa Touré du Grand Parti déverse sa bile sur Dame Seck qui a transhumé

Je passe sur la théâtralisation orchestrée par ces histrions, mais ne peux taire ma surprise de voir le nom du sieur Dame Seck dans la liste des jeunes.



Non seulement ce monsieur n’a pas cessé d’être un militant du Grand Parti ce week-end, parce que cela fait plus d’une année que son séjour dans ce parti a pris fin, mais surtout Dame Seck n’est pas un jeune.



C’est une ancienne gloire de la politique politicienne qui a dépassé la cinquantaine, et fréquenté beaucoup d’écuries politiques, pour un palmarès aussi vierge que celui d’une fille morte – née. Le peu de temps que nous avons passé avec cet homme nous a révélé une personne souffrant dangereu-sement d’une hypertrophie du moi, qui ploie sous le faix d’un ego démesuré.



Vas–y, Dame, délecte – toi de ton exercice favori qui consiste dans cette gymnastique phraséologique qui frise la diarrhée verbale. Tu peux toujours mentir, il en restera toujours. Si l’opposition est vraiment morte à Guédiawaye, comme vous la jeunesse du troisième âge, le prétendez, qu’est – ce qui justifie la frilosité qui pousse Aliou Sall, frère de Macky Sall, à accuser Malick Gakou de transfert d’électeurs, omettant volontairement que lui-même est un CAS de transfert à Guédiawaye?



Toi aussi Dame Seck, tu es un cas de transfert à Guédiawaye. Au fait, où est ta « base politique » qui a accueilli pompeusement le Président Elhadji Malick Gakou à Saint – Louis?



Les vraies filles et les vrais fils de Guédiawaye reconnaissent les leurs. Le Président Gackou est des leurs.

La raclée que vous allez recevoir à Guédiawaye ne sera pas une surprise pour vous qui savez clairement que les milliards de Aliou PétroGaz Sall ne peuvent pas acheter le cœur des dignes filles et fils de Guédiawaye.

Love doesn’t cost a thing. Guédiawaye a donné son cœur à son fils, Elhadji Malick Gakou. La preuve vous en sera encore administrée ce 18 Mars à partir de 16 heures au terrain Diisso et à la Grande Marche de soutien à Khalifa SALL ce 22 Mars à Guédiawaye.



Moussa TOURE

Jeunesse Grand Parti Pikine