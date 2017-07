Moustapha Cissé Lô : "La démission de Thierno Alassane Sall est une très grosse perte pour l’Apr…"

Le député Moustapha Cissé Lô juge « regrettable», la démission de Thierno Alassane Sall de l’Alliance pour la République, ajoutant que «c’est très une grosse pour le parti ». Ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall est le coordonnateur communal de l’Apr à Thiès et secrétaire général des cadres de ce Parti.



« C’est un cadre de haut niveau qui a tout donne à l’APR, qui s’est battu depuis les premières heures. C’est un est homme de convictions pétri de qualité, un homme exceptionnel. Donc, c’est une énorme perte pour notre parti», témoigne M. Cisso Lô, qui se dit «profondément peiné» par la nouvelle de sa démission.



«Je pense que tous mes frères de parti qui ont accompagné le Président Macky Sall depuis les premières heures de sa démission du Pds, à côté de Thierno, sont surpris par cette nouvelle», a-t-il ajouté lors d’un entretien avec la RFM.



Lors d’une conférence de presse, ce mercredi à Thiès, il a annoncé sa démission qu’il justifie «par le fait que l’Apr n’est plus alliance, c’est un parti qui appartient à une seule personne qui décide seul et qui n’aime pas être critiquée ». Allusion faite au Président Macky Sall, chef de l’Apr.



Interpellé surle sujet, Cisse Lô a tout bonnement esquivé la question du journaliste. «Je n’ai pas suivi la conférence de presse Thierno Alssane Sall. Ce que je peux dire à l’instant, c’est que c’est un homme de valeur, un cadre exceptionnel...», dixit, le Vice-président de l’Assemblée nationale.



Cheikh T. SY (stagiaire)