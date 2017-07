Moustapha Cisse Lô : "Si j’étais à la place du Président, j’aurai ordonné l’emprisonnement immédiat de Me Wade..."

Hier lors d’un meeting de ralliement d’un responsable libéral à l’Apr à Touba, Moustapha Cissé Lô s’est livré à son jeu favori, tirant sans sommation sur les leaders de l’opposition. Il a déclaré que ces derniers méritent tous d’être traduits devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei).



«Autant qu’ils sont, ils excellent tous dans le mensonge. Je jure, sur le Saint Coran, que Me Abdoulaye Wade, Sindiely Wade, Madicke Niang, Pape Diop, Omar Sarr, Malick Gackou, Modou Diagne Fada, sont tous des voleurs », dixit El Pistelero.



Parlant de l’ancien Président Abdoulaye Wade, le député apériste déclare qu’il ne devait plus être en liberté à cette heure. « Si j’étais à la place du Président, j’aurai ordonné l’emprisonnement immédiate de Me Wade. Il a pillé tout le foncier de Dakar, c’est un as de la surfacturation », accuse-t-il.



Sans oublier Karim Wade qu’il reproche d’avoir volé beaucoup d’argent avec son « imaginaire Plan Takkal » et que sa candidature pour l’élection de 2019, est une fantaisie.



S’agissant de Pape Diop leader Bok Gis Gis, Cissé Lô souligne qu’il est de loin le plus grand voleur sous Wade. « J’assume ce que je dis et j’attends qu’ils me convoquent devant la justice» persiste-t-il, « Quand la machine judiciaire s’est emballé, ils s’étaient tous éclipsés. Maintenant que cela s’est estompé, ils commencent à se manifester sur la scène politique.»



Sur le retour de Wade sur la scène politique, Lô confie : «les responsables libéraux sont sans vergogne, en acceptant un vieux de plus 90 ans braver les intempéries. Pour remédier à cela j’invite l’assemblée nationale à voter une loi pour interdire aux personnes âgées de plus de 75 ans et plus d’occuper des fonctions dans ce pays. »



(L. Ndiaye avec L'Obs)

