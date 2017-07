Moustapha Cissé Lo de l’Apr, sur les violences électorales : « Il faut criminaliser l’usage d’armes en période de campagne » Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 10:14 | | 0 commentaire(s)| Le tonitruant député Moustapha Cissé Lo prône la paix et la tolérance entre acteurs politiques, candidat de Benno Bokk Yakaar sur la liste nationale, celui que l’on surnomme ‘’el pistolero’’ a indiqué, hier, à Touba, qu’il va déposer un projet pour criminaliser le port et l’usage d’armes, « particulièrement les armes à feu en période électorale ».

« Ce qui se passe en ce moment au Sénégal est inadmissible. Des armes de toutes sortes brandies pendant la campagne et qui mettent en danger la vie d’honnêtes citoyens, nous mènent droit vers des lendemains sombres. C’est pourquoi dès l’installation de cette nouvelle assemblée, je déposerai un projet de loi en ce sens, afin que ceux qui détiennent des armes pendant la campagne électorale, sans même en faire usage, puissent répondre devant une chambre criminelle. Cela va certainement aider à atténuer la violence dans l’espace politique », a déclaré, hier, à Touba, Moustapha Cissé Lo.



Le vice-président de l’Assemblée nationale de poursuivre pour informer qu’il ne s’arrêtera pas à cette seule proposition de loi.



« Je déposerai aussi un autre projet de loi sur l’âge des candidat aux élections législatives. Non seulement nous avons 47 listes, ce qi n’a jamais existé dans l’histoire d’un pays à travers le monde, mais plus grave, on se retrouve avec un candidat de plus de 90 ans. C’est une honte pour le Sénégal ! Il faut qu’on légifére sur ce genre de situations », a renchéri le député apériste.



Le président du parlement de la CEDEAO dresse, en outre, un bilan à mi-parcours de la campagne dans la ville sainte et les autres localités. Bilan qu’il juge « largement positif ». « Donner la majorité à Macky Sall est une façon de lui rendre la monnaie de sa pièce pour les nombreuse réalisations en si peu de temps.



Donc, nous appelons les Sénégalais conscients de ce que Wade a légué comme malheur, recul démocratique et dégradation de nos mœurs, à voter Benno Bokk Yakaar pour l’émergence du Sénégal », a recommandé le candidat de Benno.



Voxpopuli

