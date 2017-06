Moustapha Cissé Lo déballe:"Me Elhadji Diouf est un maître-chanteur, il ne parle jamais sur les enveloppes qu’il reçoit au Palais..."

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé a fait des révélations sur les pratiques "malsaines" de Me Elhadji Diouf. "Ce monsieur c’est un maître-chanteur. Il ne parle jamais sur les enveloppes, qu’il reçoit. A chaque fois qu’il rencontre Macky Sall, il encaisse des sommes d’argent. Est-ce que vous pensez cette personne est digne de confiance ?" , s’interroge le député. Interpellé sur la supposée surfacturation dans l’entretien des voitures des députés, le parlementaire de Benno Bokk Yaakaar, déclare : "ce qu’a dit Me El Hadji Diouf est totalement faux ".



"Les voitures de l’Assemblée nationale ne subissent pas d’entretiens mensuels. Les factures d’entretien de nos véhicules aussi ne sont pas identiques car les réparations ne sont pas les mêmes. Les frais d’entretien varient selon la nature de la réparation effectuée. Moi, j’ai des factures de 100 000 FCfa. Il y a d’autres députés qui ont des bons de 500 000 FCfa" explique-t-il.



"Me El Hadji Diouf est un politicien en perte de vitesse qui veut profiter de la veille des Législatives pour soutirer des suffrages aux Sénégalais" dénonce Cissé Lô, hier, en marge du vote de la Chambre de Commerce de Diourbel dont il est le président.



(Avec EnQuête)