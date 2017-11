Moustapha Cissé Lô donne sa position sur les retrouvailles Macky Sall-Me Wade Moustapha Cissé Lô n’est pas contre les retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade. Cependant, le vice-président de l’Assemblée nationale et membre de l’APR estime que ces retrouvailles doivent se faire dans l’intérêt du Sénégal au cas où elles auraient eu lieu.

Vendredi 3 Novembre 2017

« Je suis pour la stabilité du pays ; si on peut amener les deux parties qui sont en contradiction de se retrouver, de discuter, d’établir un dialogue sain, qui va privilégier l’intérêt supérieur de la Nation, je ne vois pas d’inconvénient », a-t-il fait savoir vendredi sur Rfm.

« Abdoulaye Wade est notre père à nous tous. Aujourd’hui, si les acteurs politiques et les chefs religieux pensent que la meilleure formule pour que le Sénégal puisse aller de l’avant dans l’intérêt des communautés, je n’y vois pas d’inconvénient », a détaillé Moustapha Cissé

La rédaction de leral.net

