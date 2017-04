Moustapha Cissé Lô: « l’opposition et Y en a marre complotent contre le pouvoir… »

C’est un Moustapha Cissé Lô trop stressé qui s’exprimait face à la montée en puissance de l’opposition, requinquée par les arrestations tous azimuts dans ses rangs. Ainsi que par le « wax waxéét » du président Macky Sall qui a dû renoncer à son quinquennat sur la base duquel il était élu.



Une occasion toute trouvée pour "El pistolero" qui invente séance tenante une collusion de Y en a marre avec des leaders de l’opposition qui se seraient réunis nuitamment pour ourdir un complot contre le pouvoir. Mais à bien écouter le républicain, on sent toute sa crainte si jamais l’opposition arrivait à gagner les législatives prochaines et à alterner leur régime en 2019.



« Restons unis et descendons sur le terrain, pour empêcher nos adversaires de prendre le pouvoir » a déclaré Moustapha Cissé Lô. Mais est-ce que le passif politique, démocratique, social, économique et diplomatique du bilan du candidat de Benno Bokk Yakaar milite en faveur d’un second mandat ?



En tout cas, seule la vérité des urnes pourra donner une réponse, mais encore faudrait-il que la transparence et l’honnêteté républicaine soient de mise.



dakarflash



