Moustapha Cissé Lo met Niasse sur la touche : "Le président de l'Assemblée nationale doit être de l'Apr"

Moustapha Cissé Lo ne veut pas de Moustapha Niasse au perchoir de la 13e Législature. Le député et responsable apériste à Touba pense que le président Macky Sall doit choisir un membre de son parti pour diriger l'Assemblée nationale.

C'est peut-être le premier signal envoyé au leader de l'Alliance des forces de progrès (Afp). Dans un large entretien accordé à Vox Populi, Moustapha Cissé Lo suggère au président de la République, par ailleurs président de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de ne pas reconduire Moustapha Niasse à la présidence de l'Assemblée nationale.

Le chef de l'Etat est de retour de vacances. Certainement, il va entamer des discussions et consultations pour la mise sur pieds du bureau de l'Assemblée. Mais si j'étais à sa place, pour cette Législature, je vais désigner un président issu des rangs de mon parti. Pour plusieurs raison que je ne vais pas évoquer ici", dit-il dans les colonnes du journal.



D'ailleurs, le président du Parlement de la Cedeao se verrait bien au perchoir. "Je ne parle pas de l'Assemblée seulement. J'ai la compétence de diriger le Sénégal. Le Parlement que je dirige, qui comprend quinze pays, avec des nationalités et des réalités culturelles différentes, est beaucoup plus difficile à gérer et vous avez vous-même constaté que nous la gérons d'une main de maître", se glorifie-t-il.



Source Pressafrik avec Vox populi