Moustapha Diakhaté, BBY : «La place de Pape Diop est en prison à coté de Khalifa Sall et Mbaye Touré»

Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire de Benno Bok Yakaar a déclaré ce jeudi, que l’ancien maire de Dakar, Pape Diop doit connaître le même sort judicaire que Khalifa Sall pour avoir avoué qu’il avait utilisé de la même façon la caisse d’avance que l’actuel édile de Dakar, accusé de détournement de fonds publics présumé.



Après ses piques à Aliou Sall, Moustapha Diakhaté est encore sorti de son silence sur la RFM ce midi pour clamer haut et fort à qui veut l’entendre, que la place de Pape Diop est en prison comme l’actuel maire de Dakar incarcéré depuis le 7 mars avec sept co-accusés. « C’est la cohérence et la justice. Pape Diop a revendiqué avoir utilisé la caisse d’avance de la même manière que Khalifa Sall.



Or, Khalifa Sall est poursuivi pour de de fausses facturations, pas pour ajouter du mil et du riz, mais pour d’autres dépenses. Si Pape Dit donc qu’il a fait, l’éthique républicaine voudrait qu’il connaisse le même sort que Khalifa Sall. Si Pape Diop, après ce qu’il a dit, hume l’air de la liberté, ce serait injuste pour Khalifa Sall. La place de Pape Diop est à coté de Khalifa Sall et Mbaye Touré ».



Dans les colonnes du journal le quotidien «Le Quotidien », l’ancien maire de Dakar, Pape Diop avait été formel : «cette affaire de caisse d’avance n’est rien d’autre que politique. J’ai été maire de Dakar pendant 7 ans (2002 à 2009). Tous les jours, je commençais par examiner les différentes demandes qui affluaient.



Et la Caisse d’avance est largement en deçà des attentes des populations de Dakar. Ce n’est pas Khalifa Sall ni Pape Diop ni Mamadou Diop qui ont institué cette caisse d’avance de la mairie de Dakar. La caisse d’avance de la mairie de Dakar a été instituée par je sais quel maire, parce que cela fait très longtemps ».



Pour rappel, Khalifa Sall est accusé de détournement de deniers publics dans la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, suite à un rapport de l’Inspection générale de d’Etat (IGE) entre 2011 et 2015.



