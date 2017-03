Moustapha Diakhaté : «Je veux que ce mandat soit le dernier. Je pense être utile ailleurs et non plus à l’Assemblée... »

Le président du Groupe parlementaire "Bennoo Bokk Yaakaar", membre de l’Apr, Moustapha Diakhaté, a décidé de ne pas briguer un second mandat de député à l’Assemblée nationale. Il a déclaré qu'il a jeté «l’éponge définitivement».

Joint au téléphone par Seneweb, Moustapha Diakhaté confirme qu’il ne veut pas que son mandat soit renouvelé. «Je veux que ce mandat soit le dernier. Je pense être utile ailleurs et non plus à l’Assemblée. La vie, ce n’est pas seulement être député ou être ministre », a-t-il confié à Seneweb.

Moustapha Diakhaté ajoute qu’il n’est pas intéressé, non plus, par un poste ministériel. «Je ne le souhaite pas du tout. Pas du tout», a-t-il insisté.

Le président de groupe parlementaire de la majorité présidentielle précise aussi que sa décision, qui est personnelle, ne va point l’empêcher de soutenir politiquement le Président de la République, Macky Sall.

