Moustapha Diakhaté: "S'il ne tenait qu'à moi, on pourrait même attribuer à Total l'exploration du pétrole à titre gratuit"

Vendredi 5 Mai 2017

Moustapha Diakhaté, président du Groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar affirme qu'il est en "totale opposition avec Thierno Alassane Sall", sur son départ du gouvernement à cause de divergences avec le Président Macky Sall sur l'octroi à Total d'une licence de recherche et d'exploration du pétrole.



Et pour cause, il explique : "Le premier point est que c'est le président Macky Sall que les gens ont élu président de la République et qui définit la politique de la Nation. Le gouvernement et les ministres qui le composent sont chargés d'appliquer la politique définie par le président de la République. Si un ministre n'est pas d'accord avec cette politique, il démissionne.



La deuxième raison, je crois que ce serait hasardeux et dangereux pour notre pays de mettre tous les nos œufs pétroliers et gaziers dans le seul panier de Cosmos Energy. Je pense que la diversification des partenaires dans l'exploration, me semble être une option stratégique.



Le troisième élément, le choix de Total me semble être intelligent. La France ne produit pas une goutte de pétrole et de gaz. Et, pourtant, par le fait de l'ingéniosité et du génie de Total, la France est devenue un acteur mondial en termes de pétrole et de Gaz. Total noue des relations avec des grands pays producteurs d'hydrocarbures et je crois que le Sénégal a tout à gagner en nouant un partenariat avec cette firme", croit savoir le député. Avant d'ajouter: " s'il ne tenait qu'à moi, on pourrait même attribuer à Total l'exploration à titre gratuit. Aujourd'hui, le Sénégal de 2017 n'a rien à voir avec le Sénégal de 1967 ni celui de 2012. La découverte du pétrole et du gaz a changé complètement la place de notre pays dans le monde".



Selon Moustapha Diakhaté qui s'exprimait dans les colonnes du journal EnQuête, il estime que l'implication de Total dans l'exploitation du pétrole Sénégal est aussi un gage de sécurité pour notre pays, dans un contexte mondial marqué par les attaques terroristes. "Ceux qui sont en train de détruire l'Irak et la Syrie en armant les djihadistes, le font parce qu'ils craignent la concurrence de ces pays sur le marché des hydrocarbures. Ces gens sont prêts à armer des djihadistes ou des pays voisins, pour détruire le Sénégal. C'est pourquoi je considère que l'implication de Total est un dispositif de sécurité pour notre pays pour deux raisons: la France est un pays qui siège de manière permanente au Conseil de sécurité des Nations-Unies. Deuxièmement, c'est une puissance militaire et n'eût été son intervention, aujourd'hui, il n' y aurait plus de Mali...", signale-t-il.

