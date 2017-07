Moustapha Diakhaté irrité par le scandale des cartes retrouvées, exige la lumière et des sanctions

Le député, président du groupe parlementaire « Benno Bokk Yakaar », exige que la lumière soit faite sur l’affaire des cartes biométriques retrouvées par Bamba Fall et Barthélémy Dias sur des individus, a appris azactu.



« Depuis 2000, le Sénégal a organisé une dizaine de scrutins avec peu de contestations des acteurs. Dès lors, il est évident que notre démocratie a tout à perdre, en entretenant ce climat de suspicion de fraude dans la distribution de cartes d’identité.



Les démocrates sénégalais ont suffisamment payé pour hisser notre pays parmi les meilleurs systèmes électoraux au monde pour accepter, de telles forfaitures pouvant remettre en cause les acquis de scrutins libres, démocratiques et transparents », poste-t-il sur sa page Facebook.



Selon lui, « la distribution sélective et frauduleuse de cartes d’identité doit être dénoncée et combattue avec fermeté.

Il n’est pas question de laisser des irresponsables salir la belle réputation de vitrine de la démocratie en Afrique acquise de haute lutte par notre pays », peste-t-il, avant d'exiger ainsi des sanctions.



