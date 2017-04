Moustapha Fall "Ché" sur les Législatives:"L’opposition a monté l’opération ‘’ blanchir ‘’ Karim Wade"

"Chassez le naturel, il revient au galop". Cet adage s’est vérifié avec le leader guévariste de Kaolack, Moustapha Fall ‘’ CHE ‘,’ qui est revenu ce week -end sur la scène politique locale à la faveur d’un meeting de ralliement du jeune El Hadj Tamba à sa formation politique, Actions Patriotiques de Libération (APL).



Tribune saisie par le coordonnateur national de la coalition ‘’ MACKY 2012 ‘’ pour s’en prendre à l’opposition politique regroupée au sein de ‘’Wattu Sénégal ‘’, coupable à ses yeux de comploter contre le pouvoir en place.



« Derrière le projet de liste unique brandie par l’opposition , se cache une opération ‘’Blanchir Karim Wade‘’ en vue de positionner l’ancien ministre d’Etat pour le scrutin présidentiel de 2019, ce qui passe par une proposition de loi d’amnistie en cas de victoire aux législatives du 30 juillet, pour lever son inéligibilité suite à sa condamnation par la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) » a révélé le Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) au cours d’un important rassemblement politique dans la localité de Ngatch Naoudé.



Selon lui, ledit scénario ne serait point une vue de l’esprit et s’appuierait sur une vaste entreprise d’achat de consciences. « Karim Wade en dépit de ses biens saisis par la justice, est à la tête d’une importante fortune dont il compte utiliser une bonne partie pour financer la campagne des législatives qui va servir de rampe de lancement pour, avec son père, reconquérir le pouvoir en 2019 en misant sur le vote d’une loi d’amnistie en cas de victoire de l’opposition le 30 juillet », a poursuivi le leader guévariste.



Une mise en garde ponctuée par un appel à l’unité des composantes de la mouvance présidentielle en présence de la coordinatrice des femmes de Benno Bokk Yakaar (BBY), Adja Bergane Kanouté et des représentants de partis alliés comme l’APR, le PS, entre autres .



Initiateur du meeting, le jeune El Hadj Tamba a décidé de rejoindre Actions Patriotiques de Libération (APL) de Moustapha Fall ‘’CHE’’ en vue de sa massification et son implantation dans le département de Ginguinéo, au nord de la capitale du Saloum.



Aly ndiaye (Correspondant)