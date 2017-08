Moustapha Gaye, entraîneur des "Lionnes": "J’arrête… je ne fais pas du wax waxeet"

L’entraîneur de l'équipe nationale féminine de basket, Moustapha Gaye a réaffirmé hier, à Bamako sa volonté de quitter ses fonctions à la tête de la sélection sénégalaise à la fin de la compétition.



"J’avais dit que j’arrête après l’Afrobasket. Vous voulez me faire continuer. J’arrête", a-t-il confié à la presse, en réaction à l'interpellation d'un journaliste sur son avenir. "C’est une question de Wax Waxeet (se dédire) ou me mettre mal avec les gens, je ne suis pas dans ce débat. Ça été très clair avant de quitter à Dakar. Ce n’est pas la peine de me faire dire certaines choses."



Moustapha Gaye a rendu un hommage à ses joueuses après la défaite en finale contre le Nigéria (65-48) au Palais des Sports Salamatou Maïga. "Le futur, vous le connaissez mieux que moi. Moi, j’ai des parents et surtout ma mère qui compte beaucoup pour moi. Elle m’avait demandé d’arrêter après l’Afrobasket. Je vais le faire", a-t-il ajouté. "La compétition a été difficile, mais les joueuses ont montré du caractère. On voulait remporter ce titre, mais on est tombé sur une bonne équipe du Nigéria. Mais mes joueuses n’ont pas démérité."





Avec Les Echos