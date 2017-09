Moustapha Guirassy : "Je vais verser toutes mes indemnités parlementaires aux populations de Kédougou"

"J'informe l’opinion publique nationale que j’ai décidé, pour toute la durée de cette législature 2017-2022 pendant laquelle les populations du département de Kédougou m'ont donné mandat de représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale, de reverser l'intégralité de mes indemnités de député auxdites populations, à travers la Fondation Mamba Guirassy pour l'Entrepreneuriat, qui sera créée à cet effet.

Ces somme s s'ajouteront à celles offertes à la Fondation par les personnes physiques et morales de bonne volonté. A travers le mécanisme de la fondation, je compte ainsi contribuer à la réponse globale nécessaire pour le développement d'activités de micro-entreprises génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes, dans cette région de notre pays, frappée par le marasme économique et le sous-emploi, malgré ses importantes richesses minières".

La rédaction de Leral.net