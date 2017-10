Moustapha Guirassy : « Si la 13e Législature déçoit, toute la classe politique sera désavouée »

« C’est aussi de mesurer toute la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Je pense que les Sénégalais attendent beaucoup de nous pour cette 13e Législature. J’ai le sentiment que si nous décevons cette fois-ci, les Sénégalais mettront à la touche toute la classe politique. Je pense que les rapports des politiques, des dirigeants devront être déterminés à partir de notre comportement, de notre discours », croit le parlementaire, élu sur la liste départementale de Kédougou.

Il estime, par ailleurs que la première arme dont tous les députés doivent se munir est « l’humilité ». « En tenant compte de la complexité et des enjeux, des décisions prises dans un pays voisin peuvent impacter lourdement le devenir de nos concitoyens. Il faut jouer la carte de l’humilité. Les parlementaires doivent comprendre que les enjeux sont extrêmement puissants et forts et que l’humilité doit être de mise et que nous devons donc nous entourer d’experts », a conseillé vendredi sur Rfm.

La rédaction de leral.net