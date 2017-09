Moustapha Guirassy compte reverser ses indemnités de député aux populations de Kédougou

Le député Moustapha Mamba Guirassy a annoncé avoir décidé de reverser, durant toute la durée de la 13e législature (2017-2022), ses indemnités aux populations du département de Kédougou (sud-est), via la Fondation Mamba Guirassy pour l’entrepreneuriat, qu’il compte créer à cet effet.



"J’informe l’opinion publique nationale que j’ai décidé, pour toute la durée de cette législature 2017-2022, pendant laquelle les populations du département de Kédougou m’ont donné mandat de représenter le peuple sénégalais à l’Assemblée nationale, de reverser l’intégralité de mes indemnités de député auxdites populations, à travers la Fondation Mamba Guirassy pour l’entrepreneuriat, qui sera créée à cet effet", écrit-il dans un communiqué.



"Ces sommes vont s’ajouter à celles que la future Fondation devrait recevoir de personnes physiques et morales ainsi que de bonnes volontés", souligne Moustapha Guirassy, élu député sur la liste de la coalition Kaddu Askaanwi, dans le département de Kédougou



Moustapha Mamba Guirassy dit vouloir ainsi "contribuer à la réponse globale nécessaire pour le développement d’activités de micro-entreprises génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes, dans cette région de notre pays, frappée par le marasme économique et le sous-emploi, malgré ses importantes richesses minières".



"Le versement de mes indemnités de député à la Fondation Mamba Guirassy pour l’entrepreneuriat, représente aussi une offrande propitiatoire en mémoire de mon feu père Mamba Guirassy et pour le repos éternel de son âme, en raison du combat qu’il a mené pour le désenclavement de Kédougou et pour toutes les valeurs qu’il nous a inculquées", explique le député.