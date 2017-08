Moustapha Guirassy, vengeur masqué

On l’avait donné pour mort politiquement. L’ancien ministre de la Communication sous Wade renaît de ses cendres dans la lointaine région de Kédougou. Dans le département éponyme, avec un score avoisinant les 70%, il peut se targuer d’avoir fait échec à l’uniformisation marron-beige du landernau politique par Benno bokk yaakaar (Bby).



Le politologue Moussa Diaw, contacté par le quotidien « EnQuête », a même dû avouer ne « franchement pas avoir les clés de lecture de sa victoire ». Alors que la figure de proue de sa coalition patriotique « Kaddu Askan Wi, Abdoulaye Baldé, a perdu Ziguinchor, c’est un retour en zone de Guirassy qui met à mal le nouveau soutien «apériste »et maire de Kédougou Mamadou Hadji Cisse.



Une victoire qui relance une carrière politique qui commençait à s’essouffler et qu’il doit à sa capacité d’initiative. «C’est le retour du combattant. Il n’est plus dans une structure partisane comme le Pds. Il est parti tout seul, en faisant jouer ses relations de proximité», avance, M. Diaw.