Moustapha Niasse: "Je ne suis candidat à rien du tout, mais...."

"Je ne suis candidat nulle part, ni au niveau national, ni au niveau départemental. J'ai 77 ans et 5 mois, je n'espère rien, je ne demande rien. Je ne suis candidat à rien du tout. Maintenant, si mon pays a besoin de moi, je me mettrai à sa disposition", a déclaré samedi dernier Moustapha Niasse. Le président de l'Assemblée nationale et non moins Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (AFP) a tenu ces propos au cours du point de presse ayant clôturé la réunion des leaders de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Cette précision faite, Moustapha Niasse a néanmoins tenu à réitérer son allégeance au président de la République. "Je soutiendrai Macky Sall tant que je vivrai et tant qu'il sera président de la République", a-t-il déclaré.



Un clair appel au pied du leader "Progressiste" à son allié "apèriste", au moment où le débat fait rage au sein de la mouvance présidentielle pour connaître la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar. A ce propos d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale renseigne que la question de la tête de liste n'est pour le moment pas une priorité, au sein de la coalition de la mouvance présidentielle. D'autant qu'elle "n'a pas été évoquée" lors de la rencontre de ce samedi. "En temps opportun, Benno réglera le problème", a-t-il répondu, alors interpellé sur la question.



Moustapha Niasse a par ailleurs annoncé un plan d'action concocté par la conférence des leaders de BBY. Celle-ci a d'ailleurs décidé de mettre en place un comité de veille pour informer l'opinion publique sénégalaise sur la marche du pays. "Il s'agit de mieux organiser notre alliance", a confié Moustapha Niasse. Qui annonce, en outre, une prise en charge du débat public par la mouvance présidentielle, un programme de tournée nationale de la coalition dans toutes les localités du pays avant l'ouverture officielle de la campagne électorale.



"Nous sommes conscients du bilan que nous avons eu durant ces cinq dernières années. Nous n'avons peur d'aucun adversaire", a déclaré pour sa part, le Secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (PIT), Samba Sy.



