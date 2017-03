Moustapha Niasse: «L’Afp ne présentera un candidat qu'à la Présidentielle de 2024»

Moustapha Niasse reste accrocher à son compagnonnage avec l’Apr. Le 10 mars 2014, contre toute attente, il avait annoncé à qui veut l’entendre que l’«Afp n’aura pas de candidat contre Macky Sall à la prochaine présidentielle». Ce qui a du reste, suscité une vive polémique occasionnant une fracture avec la démission de Malick Gakou et Cie au sein de sa formation politique.



Ce samedi, à l’ouverture du Symposium de son parti, Moustapha Niasse, face à la presse, a réitéré son vœu politique le plus absolu d'être aux côtés du Président, Macky Sall.



«L’Afp n'aura un candidat pour la succession de Macky Sall qu’en 2024». Le patriarche de l’Afp a fait cette déclaration devant plus de 1 200 délégués de son parti, venus des 45 départements du pays et de la diaspora.



Il est d’avis qu’«avec Macky Sall, le Sénégal a connu l’Emergence en 4 ans de gestion».



Moustapha Niass qui dit être comptable de la gestion du pays depuis l’arrivée de Macky Sall à la magistrature suprême, a clamé que «le bilan de la deuxième alternance au Sénégal est largement positif». Et ce, au point de paraphraser le Pape du Sopi qui ne cessait de se glorifier en disant, «Weddi Gis Boku ci», du fait de son bilan qu’il jugeait concret, 12 ans durant à la tête du Sénégal.



Igfm