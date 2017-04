Moustapha Niasse:“à 77 ans, je ne suis plus candidat à un quelconque poste électif mais si…”

Adieu les urnes ! Une grande figure du landerneau politique du Sénégal met fin à ses ambitions électoralistes. Moustapha Niasse, puisque c’est lui dont il s’agit, a annoncé samedi, en marge de la rencontre de la Conférence des leaders de la coalition Benno book yaakaar (Bby), qu’avec son grand âge, il ne briguera plus le suffrage des Sénégalais.



“À 77 ans, je ne suis plus candidat à un quelconque poste électif”, a tranché de façon ferme, le président de l’Assemblée nationale également, président de la Conférence des leaders de Bby.



“Je ne suis candidat à rien. Je ne vise aucun poste aux Législatives”, a-t-il poursuivi non sans laisser planer un doute parlant dans l’esprit des Sénégalais.



“Mais si mon pays fait appel à moi…N’éliminez pas cette hypothèse”, a rétorqué Niasse aux journalistes qui voulaient savoir si l’actuelle deuxième personnalité de l’Etat mettait fin à sa carrière politique après la fin de la douzième Législature.



“En politique ou dans les champs, tant que j’aurais un souffle de vie, je soutiendrai Macky et me battrai pour sa réélection dès le premier tour en 2019”, a réitéré Moustapha Niass, qui reste constant sur le fait que son parti, l’Alliance des forces de progrès (Afp) ne présentera pas de candidat à la présidentielle prochaine contre Macky.



