Mouvance présidentielle: Djibo Kâ à la tête d'une nouvelle coalition Désormais, le Parti africain pour la citoyenneté et le travail (Pact) va faire partie de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). En effet, après de larges concertations, le Pact a décidé de s'allier avec l'Urd de Djibo Leyti Ka pour former la coalition "Jappo Ligueyal Sunu Rew", qui va intégrer Bby afin de soutenir le président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

"Jappo Ligueyal Sunu Rew",c'est ainsi que s'appelle la nouvelle coalition qui regroupe l'Urd de Djibo Leyti Ka et le Parti africain pour la citoyenneté et le travail (Pact). Selon le secrétaire général du Pact, Ousmane Amadou Ndiaye, c'est après avoir fait le bilan du président de la République que son parti a décidé de s'allier avec l'Urd pour rejoindre la coalition Bby.



"Après de larges concertations avec ses instances, le Pact m'avait mandaté de mener des discussions à notre adhésion à la coalition "Jappo Ligueyal Sunu Rew" qu'il dirige . Et par déduction, nous allons désormais intégrer les rangs de Benno Bokk Yakaar dont nous épousons totalement la philosophie politique", explique M. Ndiaye avant d'ajouter que "les raisons qui fondent cette décision sont liées au bilan largement positif du président de la République tant au niveau économique, socioculturel que diplomatique. Ce, malgré un environnement national et international lourd de facteurs de nuisance".



C'est compte tenu de ces acquis que le Parti africain pour la citoyenneté et le travail (Pact), à travers, l'Apr, la coalition "Jappo Ligueyal Sunu Rew" et Bby, compte travailler pour le développement économique et social. Mais aussi pour la consolidation de la démocratie. Pour les législatives prochaines, Ousmane Amadou Ndiaye indique que le Pact ira sous la bannière de Bby.



"Pour nous, l'essentiel est d’être ensemble face à n'importe quel défi, parce qu'il faut qu'on assure au Président Macky une large majorité à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on oublie nos individualités et qu'on s'unisse pour atteindre cet objectif", argue-t-il.



Pour le leader de l'Urd Djibo Leyti Ka, "Ousmane Amadou Ndiaye n'aurait pas fait un choix meilleur que celui-ci. Ensemble, nous allons travailler efficacement pour notre pays".



L'As



