Mouvement d’humeur : le SUTSAS remet ça, ce mercredi

Entamé mercredi dernier, le plan d’actions du Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale (SUTSAS) se poursuit. Mballo Dia Thiam et Cie remettent ça, ce mercredi. Un préavis de grève sera déposé pour le respect des accords signés.



Un sit in prévu de dix (10) à treize (13) heures dans les structures sanitaires du pays, les grévistes entendent toutefois respecter le minimum et les urgences.



Ils réclament le paiement du salaire des contractuels du programme Jica et du programme Cobra, des bourses de spécialisation médicale, du fonds de la santé pour la motivation nationale du 1er trimestre 2017 et des heures supplémentaires.



