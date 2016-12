Mouvement national des femmes APR du Canada : Madame Ndèye Arame WAR désignée Coordonnatrice nationale

Les femmes APR du Canada se sont réunies au 6767 Côte-des-neiges afin de mettre sur pied le bureau national de leur mouvement. Cette rencontre à laquelle prenaient part les membres de la DSE, venus prêter main forte aux femmes du Parti, était un grand moment de démocratie.





Trois candidatures ont été enregistrées et celles qui les portaient invitées à présenter leur projet politique. Cette étape était l’occasion pour les candidates de mettre en lumière leur engagement au service du parti.

Aussi, animée d’une volonté de trouver un consensus, la camarade Alima Diakité, responsable du bureau des femmes de la section de Gatineau s’est-elle désistée. Deux candidates étaient restées en lice pour briguer le poste de coordonnatrice. Il s’agissait de Mesdames Fatoumata Gaye et Arame War.





En l’absence d’un consensus entre les deux candidates, Madame Arame War a été désignée coordonnatrice du mouvement national des femmes APR à l’issue d’un vote qui n’a souffert d’aucun cas d’irrégularité.

Au terme de l’élection, le résultat se présente comme suit :





Nombre d’inscrits : 87

Suffrage valablement exprimés : 85

Ont obtenu :

Arame War : 54 soit 62,1%

Fatoumata Gaye : 31 soit 35,6%

Bulletins nuls : 2 soit 2,3%





Consciente du grand honneur et du « poids de la charge » qui est la sienne, Madame Arame War a tout d’abord remercié chaleureusement les femmes qui l’ont soutenu. Elle a confondu dans ses remerciements toutes les femmes de l’APR Canada notamment celles des sections de Gatineau-Ottawa, Sherbrooke, Winnipeg, Vaudreuil, Québec et Montréal.

Relativement aux femmes de la section de Gatineau-Ottawa qui se sont distinguées par la qualité de leur mobilisation, l’assemblée a décerné une mention spéciale.

Appelant ses camarades à travailler ensemble dans un esprit de « franche collaboration » et « d’engagement mutuel », Madame Arame War a ensuite appelé à l’unité pour une APR forte au Canada afin de remporter les prochaines échéances électorales.



La Cellule de communication de la DSE APR Canada