Mozambique: Les personnes chauves menacées de mort…Découvrez la raison!

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2017 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

La police au Mozambique a déclaré avoir donné un avertissement que les hommes chauves pourraient être attaqués à des fins de sorcellerie et des rituels associés aux superstitions locales.

L’avertissement vient après que deux hommes chauves aient été brutalement tués dans la province de Zambézie, dans le sud de ce pays, selon l’Agence France Presse (AFP). Un des hommes avait été retrouvé avec sa tête coupée et ses organes enlevés.



Les meurtres ont mené à l’arrestation de deux hommes, dont les motivations « proviennent de la superstition et de la culture – la communauté locale pense que les hommes chauves sont riches », a déclaré le porte-parole de la police nationale, Inácio Dina, à l’agence de presse.

Dans une autre interview avec BBC, il a ajouté: « La croyance est que la tête d’un homme chauve contient de l’or ».

Les meurtres ont eu lieu dans la même région où des personnes albinos ont été assassinées dans le cadre de rituels, a indiqué BBC.

Amnesty International a récemment déclaré qu’il y avait eu une forte augmentation des violations des droits de l’homme contre les personnes atteintes d’albinisme dans le Malawi voisin depuis 2014.

Les personnes atteintes d’albinisme sont enlevées et tuées et leurs tombes sont profanées, a déclaré l’organisation des droits de l’homme.



Ils sont ciblés pour leurs parties du corps, dont certains croient avoir des pouvoirs magiques, et apporter de la chance, a-t-il déclaré.

Amnesty International estime entre 7 000 et 10 000 personnes vivant avec l’albinisme au Malawi. Au moins 18 personnes auraient été tuées entre 2014 et 2016, alors que cinq personnes ont disparu au cours de la même période.



afrk.mag



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook