Mozambique expulse des mineurs sénégalais

Une dizaine de Sénégalais partie chercher fortune au Mozambique, sont pris au piège. A travers ‘‘whatsapp’’, ces Sénégalais appellent au secours. « Nous sommes dans une situation dramatique. On est complètement ruiné », a averti un compatriote. Il s’est confié le samedi, après plus de 37 jours de détention à Nampula. Situé à 1393km au nord-est de Maputo et au nord de Cabo Delgado, ce secteur est riche en minerais.



Ces sénégalais après un transit à Nairobi devraient arriver mercredi à Dakar. Mais, leur retour a été retardé pour des raisons logistiques, selon l’un d’eux. Ils ont été aussi dépouillés de leurs biens d’après les propos d’un expulsé: « quand on m’a arrêté, j’avais des pierres d’une valeur de 100 mille dollars et une dizaine de millions de francs. On ne sait pas ce qu’il va advenir de notre argent ».



« On va rentrer sans rien. On arrivera à Dakar, nus. Nous avons alerté les autorités qui sont restées sourdes», argua un autre.



Ces informations ont été confirmées par un officiel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur. Lequel suit «la situation et va réagir dans les heures à venir ». Pour rappel, le Sénégal ne dispose pas d’ambassade dans ce pays.



Les différentes pierres qu'on peut y trouver sont constituées d’aigues-marines, grenades, tourmalines, rubis, dont l’exploitation a explosé après la découverte de gisements de pierres précieuses et semi-précieuses dans la région de Cabo Delgado, il y a 7 ans.



