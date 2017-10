Mozambique: un maire luttant contre la corruption, tué par balles

Selon la version des autorités, le maire de Nampula, la troisième ville du Mozambique, a été abattu à l’extérieur de sa maison par des hommes armés inconnus, dans ce qui apparaît comme un assassinat ciblé.



Mahamudo Amurane, maire de Nampula, ville située dans le nord du Mozambique, a été abattu mercredi 04 octobre dans la soirée. Sa mort a déclenché des manifestations de colère dans la ville, où il était considéré comme un maire qui menait une lutte sans merci contre la corruption.



« Il a été assassiné par un homme qui l’a abattu trois fois lorsqu’il a quitté sa résidence privée », a déclaré Saide Ali, membre du gouvernement municipal de Nampula.



Le jeudi, la police a tiré des coups d’avertissement à Nampula, pour contrôler la foule en colère qui s’était réunie pour protester contre sa mort et pour demander justice.



« Le meurtre de Mahamudo Amurane est tragique, déplorable et profondément soupçonnable. Les autorités du Mozambique doivent lancer une enquête rapide, approfondie, transparente et impartiale sur ce meurtre, rendre public le rapport d’une telle enquête et veiller à ce que les auteurs présumés soient traduits devant la justice dans le cadre d’un procès équitable », a déclaré Amnesty International dans un communiqué.



Le défunt maire était membre de l’opposition du mouvement démocratique du Mozambique, qui avait l’intention de se présenter pour un second mandat aux élections municipales de l’année prochaine, pour un autre parti ou en tant qu’indépendant.



Le Mozambique occupe la 142e place sur 176 dans le classement mondial annuel de perception de la corruption, établi par l’ONG Transparency International.







Felicia Essan