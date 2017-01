Muhammadu Buhari : "Une solution pacifique de la situation en Gambie est possible avant le 19 janvier" Le président du Nigeria vient de lâcher le morceau sur son compte Twitter. Muhammadu Buhari déclare ''Je reste optimiste qu’une solution pacifique de la situation en Gambie est possible avant le 19 janvier 2017 date butoir ''. La solution pacifique comme toujours prônée reste de mise. Buhuri de préciser ''le 17 décembre dernier,lors du sommet de la CEDEAO à Abuja, on m’a demandé de diriger la médiation de la situation en Gambie, assistés par le Président Mahama''. et la médiation va se poursuivre avec son ministre des affaires étrangères Geoffrey Onyeama et le président Mahama.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2016 à 15:51



