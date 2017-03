Multiplication des cas d'agression et de braquages de structures, quand les agents de sécurité s'arment de gourdins pour faire face La multiplication des braquages des institutions financières a montré les limites des agents de sécurité pour riposter. La plupart d'entre eux souvent en nombre très réduit, n'ont que le gourdin comme arme.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Les braquages des banques et autres institutions financières ont refait surface ces temps-ci au Sénégal. Les images de l'attaque d'une banque internationale dans la banlieue dakaroise à Yeumbeul, sont encore vivaces dans l'esprit des Sénégalais.



Lors de ce cambriolage, les malfaiteurs, après avoir maîtrisé le vigile, ont réussi à emporter 111 millions de francs. Deux semaines après ce braquage, des malfrats se sont signalés dans une station-service et des point "Wari" à Dakar. A l'intérieur du pays, les cambrioleurs après avoir tué le vigile, ont dévalisé une pharmacie à Ndioum. Des faits rendus possibles par l'impuissance des hommes préposés à la sécurité des lieux à y faire face. C'est la raison pour laquelle, d'aucuns se demandent si les agents de sécurité sont bien outillés pour faire leur travail.



Alors que lors du dernier Conseil des ministres, le Président Macky Sall a donné des instructions pour renforcer le' cadre d'exercice et de contrôle des entreprises de sécurité privées. Et aussi de mettre en oeuvre sans délai, un plan consensuel de lutte contre la délinquance.



Une initiative que les agents de sécurité ont salué."La première chose que le gouvernement doit faire, c'est de réglementer le secteur. L'Etat doit revoir le cadre juridique car la sous-traitance est une forme d'exploitation des vigiles", dénonce l'un d'entre eux. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général des agents de sécurité Isidore Coly avait indiqué qu'ils ont tout fait pour que le projet de Convention collective du gardiennage soit appliqué mais en vain.



En revanche, des agents de sécurité qui sont pour la plupart des militaires libérés ont acquis des connaissances de qualité dans le domaine de la défense. Et dans beaucoup de sociétés de gardiennage, ils sont recrutés sur la base de critères stricts de sélection afin d'être des agents de surveillance homogènes et fixes mais il restent en général sous-équipés en moyens de défense.



source: walfquotidien

