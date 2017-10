Muscles saillants, style bodybuilder: Le Balla Gaye 2 new look débarque

C’est un Balla Gaye « new look » qui va débarquer pour faire face au 3eme tigre de Fass, prévu le 1er janvier 2018. Au pays de l’Oncle Sam depuis plus d'un mois, le "Lion" de Guédiawaye s’est payé les services d’un Ivoirien, Kanté Modjan, expert en bodybuilding pour retrouver sa forme physique d’antan.



Comme l’indique le quotidien Sunu-Lamb, il affiche une forme resplendissante avec des muscles plus que saillants. Ses admirateurs verront un autre Balla Gaye puisqu’il s’est totalement métamorphosé. En plus de cette transformation physique, l’ancien roi déchu a laissé pousser sa barbe et a mis des tresses. Comme un véritable bodybuilder, le fils de double Less débarque prochainement avec un tout autre visage.

