Musique: Dially Bou Gnoul et Fatou Mbaye, des voix de rossignol qui ont échappé à l'usure du temps Disparu de la scène musicale traditionnelle depuis le début des années 2000, le mythique duo des années 90, revient en force avec un nouveau single et promet d'égayer les fans.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2017 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les difficultés, le couple a su résister aux tentacules de la division et aujourd'hui, Dialyl et Fatou ne réclament qu'une chose, leur place dans les manifestations culturelles. Ce couple d'artistes a eu à faire les beaux jours de la musique sénégalaise traditionnelle avec des tubes tels que "Mbery", qui les a lancé dans la musique sénégalaise, "Mon parent", "Mbaye djily Mbaye", entre autres.



Tout a commencé à Thiès puis à Dakar avec le "Super Ndajé" d'El Hadj Mansour Mbaye, puis Kiné Lam. Dially confie, "Mbery est ma première chanson. Je la chantais dans les cérémonies en compagnie de mon bongo (instrument musical) bien avant l'arrivée de Fatou Mbaye qui a su l'harmoniser par la suite. "Mbery" nous a rendu célèbre".



Sur son époux, Fatou Mbaye confie qu'ils se sont rencontrés à Touba où ils ont scellé leur mariage.



Le duo a produit 5 tubes qui ont été mis sur le marché. Mais comme une éclipse, le duo s'estompa , ce qui a mis beaucoup de mélomanes dans le désarroi. "Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, j'ai mon mari à mes côtés et tout va à merveille. Je suis certes malade mais cela ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations. La perte de mes deux enfants m'a plongé dans le plus grand mutisme, ce qui m'a permis de me retirer de la scène musicale", souligne-t-elle.



Le célèbre couple de chanteurs trouve aberrant le fait de ne pas être convié aux manifestations organisées par les autorités locales. Aujourd'hui, le couple de choc comme les considèrent certains fans, n'aspire qu'à une chose, revenir sur la scène musicale en force avec le single qu'ils vont bientôt lancer sur le marché.



source: vox populli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook