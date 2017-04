Musique:Hampathé chante les vertus du Grand Maodo

Le chanteur Hampathé vient de sortir un single pour rendre un vibrant hommage à l’ancien Président du Conseil, M. Mamadou Dia. Pour le leader du Sahel, Blues, ce grand homme doit être mieux connu l’artiste a choisi de rendre de rendre hommage au Président Mamadou Dia car, à son avis, en tant que personnalité historique et héros de notre indépendance, il mérite aujourd’hui toute la reconnaissance de notre génération qui malheureusement n’a pas eu la chance de le connaitre réellement.



Hampathé affirmé son étonnement devant le fait que le parcours de cette éminente personnalité, ne soit pas valorisé et enseigné au niveau de nos établissements scolaires. Il a comme l’impression qu’on a cherché à nous cacher l’histoire et la vision de développement du Grand Maodo.



A travers cette chanson, il voudrait que les Sénégalais se rappellent de lui et s’inspirent de sa philosophie d’indépendance, de patriotisme et de développement , mais également montrer au monde que lorsqu’on cite des modèles comme Sankara, Mandela, Lumumba, et tant d’autres il faudra aussi y ajouter le nom de ce grand patriote qu’est Mamadou Dia.



Depuis deux ans le guitariste et chanteur passe la plupart du temps au Canada où il participà des festivals. Durant l’été 2016 il a joué au festival Nuits d’Afrique à Montréal et au Festival des Traditions du Monde à Sherbrooke. Il sera sur cette même scène à la date du 12 aout 2017. Hampathé a aussi eu la chance de jouer plus d’une fois dans la zone Anglophone à Toronto avec le Label Batuki Musiq comme « booker ».



Ils lui ont permis de jouer plusieurs fois à Toronto durant l’année 2016. Tous ces spectacles lui ’ont servi à vendre la destination du Sénégal puisque les artistes sont d’éternels ambassadeurs. Il vient de terminer l’enregistrement de son troisième album international au Sénégal et il y’aura la participation de musiciens venus aussi bien du Sénégal que de l’étranger.. La sortie est prévue en fin 2017, mais un Ep de quatre titres sera mis sur le marché durant cet été à Montréal.



