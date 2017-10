Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Musique: Rihanna honorée dans sa ville natale le jour de l’indépendance Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 22:11 | | 0 commentaire(s)| Rihanna sera honorée dans sa ville natale, la Barbade. D’après le "Daily Mail", la chanteuse va avoir droit à une rue portant son nom. âgée de 29 ans, Rihanna a grandi à Saint Michael à la Barbade. Elle connaît très bien la rue Westbury New Road, où elle a passé de nombreuses années. C’est cette rue qui sera baptisée au nom de Rihanna Drive.

« Le Gouvernement de la Barbade fera, lors du jour de l’indépendance le jeudi 30 novembre 2017, un changement officiel du nom de la rue Westbury New Road. La rue localisée à St.Michael sera renommée Rihanna Drive. Cela sera en l’honneur de la superstar Miss Robyn Rihanna Fenty qui a grandi dans la rue Wesbury New Road. » peut-on lire dans le Daily Mail.

Visiblement, tout marche pour la chanteuse. Non seulement sa marque Fenty est un véritable succès, en plus, elle est devenue une vraie femme d’affaires et n’arrête pas de sortir des produits sous cette marque. La chanteuse est devenue tellement célèbre que même une rue va bientôt porter son nom !

Pour une sortie d’une marque il y a juste quelques semaines, Rihanna a connu un succès éclatant. La chanteuse se sent bien dans sa peau et tout semble lui réussir. Elle a d’ailleurs annoncé qu’elle va sortir très prochainement du vin sous la marque Fenty.

Selon le Daily Mail, Rihanna devrait sûrement faire le déplacement pour rendre hommage à cette rue. En tout cas, il est certain que de nombreux fans se rendront sur place pour prendre des photos de la rue baptisée du nom de leur star préférée.









