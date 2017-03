Musique: Vivianne Chidid de nouveau en Guinée pour réaliser un clip Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 08:30 | | 0 commentaire(s)| “Je suis tombée amoureuse de la Guinée depuis longtemps, je me sens chez moi”



Après le clip “Wuyuma”, réalisé dans la préfecture de Dubréka et qui a été le meilleur clip au Wat’sup TV Award 2017, la diva de la musique sénégalaise, Vivianne Chidid est de nouveau à Conakry pour la production audio-visuelle du tube “lôn kélén”.







En collaboration musicale avec le groupe urbain guinéen Banlieuz’art, Vivi a déposé ses valises dans la capitale guinéenne avec son manager Didjid Diouf et son chargé de com, Moustapha.



Ce morceau qui fait la Une des hits au Sénégal, est en partie chanté en malinké et le plus surprenant, est la partition où Vivianne pose un ver avec aisance en soussou.



Interrogée sur les lieux du tournage au quartier Camayenne (Conakry), Vivianne Chidid nous a confiés, toute souriante, qu’elle est en Guinée pour la production de la vidéo avec Banlieuz’art. C’est un plaisir pour moi d’être là, a-t-elle affirmé avant déclarer qu’elle est tombée amoureuse de la Guinée depuis longtemps. Et d’ajouter, je me sens chez moi.



Parlant du groupe urbain guinéen, Vivianne a affirmé que Banlieuz’art est un groupe pour lequel elle de l’estime et du respect à cause de son talent.



Avant de se lancer pour le tournage, Guineenews a apostrophé Konko Maléla du groupe BLZ (Banlieuz’art) qui a confirmé sa présence pour le tournage du clip Lön kélén, le morceau qu’ils ont fait en featuring avec Vivianne.



Au côté de son artiste, Didjak Diouf manager de Vivianne a exprimé sa satisfaction de se retrouver en Guinée. “Nous sommes là pour tourner un clip avec nos amis du groupe Banlieuz’art dans le morceau intitulé Lön kélén”.



A rappeler que le clip sera signé à nouveau par Fansé de la structure malienne 8.8 Prod. Ce dernier n’est plus à présenter car il est à la base du clip “Wuyuma” de Vivianne, “fais-moi confiance” de Sidiki Diabaté et “j’aime tout chez toi” de l’artiste guinéen Azaya. Pour le jeune manager du duo Banlieuz’art Abdou Mbaye, ce clip sera l’expression de l’intégration culturelle entre la Guinée, le Mali et le Sénégal.



