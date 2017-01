Mutinerie de Rebeuss : La famille du défunt Ibrahima Mbow porte plainte

L’oncle du défunt Maguèye Thiam estime au micro de la RFM que «depuis des mois, l’affaire tarde à bouger, alors qu’au même moment, il y a d’autres crimes qui sont passés et leurs dossiers déjà vidés».



A l’en croire : «Ia DIC a fini de faire son travail, au même titre que le médecin légiste qui a fait l’autopsie dans les règles de l’art. C’est pour cette raison que nous avons décidés de saisir notre avocat pour introduire une plainte auprès du procureur de la République, la semaine à venir».



A noter que la mutinerie a eu lieu le 20 septembre 2016 à Rebeuss et a enregistré un mort dont Ibrahima Mbow plus connu sous le nom d’Ibrahima Fall et une quarantaine de blessés.



IGFM