Mysticisme : Le rêve brisé d’une politicienne qui voulait gagner son bureau de vote aux Législatives On ne parlera jamais de la facilité que préfèrent certains Sénégalais. Une responsable politique, habitant Grand-Yoff, l’a appris à ses dépens, en voulant gagner son bureau de vote lors des élections législatives.

Grugée, elle a porté l’affaire devant la justice. Et le procès a eu lieu hier, comme le rapporte L’As. La principale concernée, Aïssatou Faye, membre de l’APR, parti au pouvoir, a tenu à solder ses comptes avec le marabout supposé lui faire des miracles.



Ce dernier est poursuivi pour « charlatanisme et escroquerie sur la somme de 1,2 million de FCFA ». Mme Faye a finalement eu gain de cause puisque « son mara » a été condamné à 3 mois de prison ferme et 2 millions de FCFA à payer pour les préjudices causés.



Pour autant, le prévenu a battu en brèche toutes les accusations portées contre lui.

En effet, Aïssatou Faye avait hébergé son ami Abdoulaye Touré, qui lui a présenté le prévenu, Bassirou Thiam, qui détiendrait des pouvoirs « mystiques ». Dans ce sens, explique l’Apériste, ce dernier l’avait sollicitée pour lui faire des propositions consistant à la rendre riche comme Crésus, en multipliant pour elle, des billets de banque. Mais, la dame a refusé.



Ne se limitant pas en si bon chemin, Bassirou a aussi usé de ses pouvoirs mystiques pour escroquer la dame.



Entendu à l’enquête, M. Touré a confirmé les déclarations de la dame. Le prévenu raconte que c’est durant la campagne pour les élections législatives, que Abdoulaye Touré l’a sollicité pour qu’il fasse des prières pour la dame afin de faire gagner le Président Macky Sall et aussi de lui faire gagner son bureau de vote.



« J’ai fait des "khatim" pour la dame, qui lui ont coûté 18 mille FCFA. Je reconnais lui avoir donné des gris-gris, mais, elle ne m’a jamais de l’argent. C’est à Abdoulaye Touré qu’elle remettait l’argent. Toutefois, pour la dernière prière, je leur ai demandé un chameau sans quoi, elle n’allait pas gagner », narre-t-il.



Sur ces entrefaites, le Parquet a requis 6 mois de prison ferme. La défense a plaidé pour la relaxe.



