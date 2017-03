Mystique à la Can-U20: La réaction d'Aliou Cissé

La question des actes relevant des « xons », donc du mystique lors de la CAN U20, notamment lors de la finale entre le Sunugaal et la Zambie, perdue par les "Lionceaux" (2-0), s’est invitée à la conférence de presse d’Aliou Cissé, hier. Et c’est le Directeur technique nationale (DTN), Mayacine Mar qui était du voyage en Lusaka, qui a été amené à s’expliquer sur le comportement que les Sunugaaliens ont eu en Zambie où ils se sont illustrés de la plus mauvaise des manières en misant à fond sur les « xons ».



« Ces faits mystiques, c’est un acte que nous regrettons et qui nous a surpris, mais cela ne se reproduira plus jamais », a dit Mayacine Mar en pointant du doigt les joueurs.



« Cela ne va en rien entacher l’image du football (sunugaalien) », a-t-il encore tenté de défendre, alors que le mal est déjà fait. Il ajoute, en effet, que notre pays était déjà en Coupe du monde en 2015 et qu’il y retourne cette année. « Donc, c’est un fait désolant sur lequel nous veillerons », a dit le DTN.



On le prend au mot, tout en sachant que le mystique dans nos équipes nationales, surtout celle-là des U20, c’est loin d’être le seul fait des joueurs comme le prétend Mayacine Mar. N’est-ce pas les dirigeants et le staff eux-mêmes qui sont au cœur de système des «xons ?».



Vox-Populi