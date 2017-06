NBA - LeBron James : «Le racisme fera toujours partie de notre monde, la haine est là au quotidien»

Après la découverte d'une inscription raciste sur l'enceinte de sa villa secondaire de Los Angeles, LeBron James a estimé qu'il y a encore «un long chemin à faire pour que tout le monde dans la société, en particulier pour les Noirs, se sentent égaux». Selon TMZ, une inscription raciste a été peinte avec une bombe sur le portail de la villa de LeBron James, dans le quartier chic de Brentwood, à Los Angeles.



Le joueur des Cavaliers ne se trouvait pas dans sa cette résidence, achetée en 2015 pour 20,9 millions de dollars, ni sa famille, qui vit dans sa ville natale d'Akron. «Peu importe votre fortune, peu importe votre célébrité et peu importe l'admiration que vous porte les gens, être noir en Amérique est dur, on a encore un long chemin à faire pour que tout le monde dans notre société, en particulier pour les Noirs, se sentent égaux, a réagi James à Oakland, à la veille du lancement des Finales entre Cleveland et Golden State. Ma famille va bien, c'est le plus important, mais cela montre que le racisme fera toujours partie de notre monde.



La haine aux Etats-Unis, surtout pour les Noirs, est là au quotidien.» «C'est le genre de situation qui vous rappelle que le basket n'est pas la chose la plus importante dans la vie», a terminé James, qui n'a jamais hésité à intervenir sur les questions politiques et sociales aux Etats-Unis.



