NBA – SAISON 2017- 2018/ Gorgui Sy Dieng seul "Lion" au départ

Pour l’exercice 2017- 2018 de la NBA ( Ligue Nord américaine), un seul Sénégalais sera en lice. Il s’agit de Gorgui Sy Dieng, qui émargera pour sa 5e année en NBA. En effet, le meneur des "Lions" et meilleur pivot du dernier afro basket masculin, le natif de Kébémer sera dans le groupe de performance de Minnesota pour pousser son équipe au sacre.



Pour la saison 2016-2017, Gorgui a disputé 82 matches comme titulaire avec un rendement moyen par match de 10 points , 7 rebonds, 1,2 contre.



Sauf que cette saison face à la concurrence surtout de Karl Anthony Towns , il lui faudra plus pour ne pas « être en sortie de banc » Ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure le "Lion" selon qui : « le collectif doit primer sur le reste et que s’il y va de l’intérêt du club, ce n’est pas grave »



L’autre Sénégalais Georges Niang qui était pressenti en NBA, notamment chez les Warriors, n’a pu être retenu dans le groupe. Les 4 matches de pré saison qui lui étaient donnés pour convaincre et garantir son contrat , n’ont pas été concluants.





