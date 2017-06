Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici NBA: dab, baston de regards avec Durant, clash avec un boss d'Apple... Rihanna a mis le feu à la finale Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juin 2017 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

Golden State a débuté les NBA Finals sur les chapeaux de roue, en battant avec brio le tenant du titre, Cleveland (113-91), lors du premier match disputé à Oakland (Californie). Dans l’antre des Warriors, les champions NBA pouvaient pourtant compter sur une supportrice spéciale : Rihanna, grande admiratrice de LeBron James, la superstar des Cavaliers.

Rihanna s'enflamme, Durant la calme La passion de la Barbadienne pour "King James" était peut-être un peu trop forte dans l’Oracle Arena. Pour favoriser son chouchou, Rihanna n’a pas hésité à crier et à s’agiter pour déconcentrer Kevin Durant, l’ailier de Golden State. Un comportement inutile car cela n’a pas empêché "KD" de signer un festival (38 points, 8 rebonds, 8 passes décisives). Sur un panier à trois points marqué juste en face de la chanteuse, le basketteur s’est tourné vers elle et semble lui avoir jeté un regard empli de défi en hochant la tête (voir à 10 secondes de la vidéo ci-dessous).

En conférence de presse, Durant a éludé la polémique : "Je ne veux pas tomber dans ce piège. Je suis cool, amusez-vous avec cette histoire." Rihanna, malgré la défaite de Cleveland, garde foi en LeBron James. "Le roi est toujours le roi", a-t-elle encore martelé.

Rihanna se prend pour Pogba Le comportement de "RiRi" a toutefois agacé plus d’un fan de Golden State. Intenable, la star du R’n’B s’est levée plusieurs fois.



RmcSport





